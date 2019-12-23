На посту главы Минздрава с предложениями взяток не сталкивалась, - Скалецкая

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью изданию "Гордон".

По словам Скалецкой, у нее в мобильном куча мессенджеров, но на сообщения, звонки или смс-ки с неизвестных номеров она вообще не отвечает.

"Если мы говорим, что кто-то может подойти со странным предложением... Не сталкивалась, если честно. Бывает, народные избранники просят встретиться, потому что сильно озабочены какой-то ситуацией в своем округе. Здесь надо общаться. Не думаю, что выпить кофе с народным депутатом, который хочет рассказать, что за больницу он стремится построить, является чем-то незаконным", - отметила министр.

Она заявила, что "такого, чтобы кто-то напрямую что-то предлагал или заставлял, - нет, не было".

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