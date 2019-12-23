"Каждый третий мандат - наш", - "Слуга народа" о результатах выборов в ОТГ

Об этом говорится в заявлении политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"И снова победа "Слуги народа"! Обработаны 75% участков (на выборах в ОТГ. - Ред.). Имеем 56% поддержки украинцев среди всех партий по количеству депутатов. Итак - проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все остальные вместе взятые партии. Мы получили 33% среди всех участников, включая самовыдвиженцев. Каждый третий мандат - наш!" - заявили в "Слуге народа".

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Напомним, первые местные выборы в объединенные территориальные общины прошли 22 декабря в 86 ОТГ (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины, а дополнительные местные выборы - в 33 ОТГ (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях Украины.