"Его надо сейчас #бать", - замглавы ОП Смирнов давал указания Трубе от Богдана по делу судьи-беглеца Чауса. АУДИО

Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и замглавы ОП Андрея Смирнова, опубликованной Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Из разговора понятно, что Смирнов - куратор правоохранительных органов. Смирнов встречается не только с Трубой, но и с Холодницким и Рябошапкой и контактирует с беглецом Онищенко", - говорится в сообщении.

Смирнов рассказывает, что у него есть контакт с Чаусом. От имени "Андрея" (Богдана), о чем сам говорит, дает Трубе указания как действовать в деле судьи Чауса: его нужно "окружить страхом неотвратимости наказания", допрашивая жену, мать и адвоката.

"Его надо сейчас #бать" - формулирует Смирнов главную задача трубе. Допросить также надо Шевцова.

Смирнов и Труба недовольны, что дело по Чаусу тот же день, когда ГБР, открыло НАБУ.

"Бл#ть, этот Артем, бл#ть" - формулирует свое отношение к Сытнику Труба.

Интересно, что Смирнов сам переписывается с Чаусом и заманивает его в Киев. В конце Труба и Смирнов договариваются "закручивать дело" с понедельника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Труба после отчета перед Богданом о деле Сытника: "Иосифович говорит, что хвалил меня перед американцами". ВИДЕО

Труба: Приезжай и будем сразу закручивать.

Смирнов: по месту будем закручивать? Или Киев территориально?

Труба: Нет, я здесь зарегистрировался.

Смирнов: ты же сделай поправку, что это барышня.

Труба: Нет, это мое подразделение.

Смирнов: Хорошо.

Напомним, что 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи Чауса в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "У нас что, адекватных дел нет?" - Труба обсуждает со следователем Корецким производства относительно Порошенко. АУДИО