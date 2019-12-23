"Это нужно не мертвым, это нужно живым": волонтеры собирают открытки для семей погибших военнослужащих. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении фонда.

Акция проходит уже четвертый год подряд, приобщиться к ней может каждый желающий.

"Каждый декабрь с начала войны мы стараемся поздравить как можно больше семей погибших военнослужащих с новогодними и рождественскими праздниками. Ежегодно растет и количество участников акции, и, к сожалению, количество семей, которые потеряли мужа, отца, сына, брата, а иногда и маму, жену, сестру на войне", - говорится в сообщении.

Выбрать кому именно написать, можно в таблице bit.ly/lystivka.

Открытки можно присылать до конца декабря на почтовые адреса "Небесной гвардии" в Киеве: "Укрпочта" - 03127, Киев-137, а / я 32 и Новая почта - отделения 244, телефонный номер 0675012982.

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"Когда мы только придумали эту акцию, - рассказывают в "Небесной гвардии", - мы делали ее, в первую очередь, для тех, кто будет читать эти письма. Сейчас понимаем, что это важно и для тех, кто пишет".



Фото: Благотворительный фонд "Небесная гвардия"

Детали акции на странице благотворительного проекта в Facebook.