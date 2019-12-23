"Было бы хорошо, чтобы он также какие-то показания дал" - "Та даст, я его предупредил", - Смирнов сообщил Трубе, что контактирует с нардепом-беглецом Онищенко

Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и заместителя главы Офиса Президента Андрея Смирнова, опубликованной на Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.

Из записей становится известно, что Смирнов контактирует с нардепом-беглецом Онищенко.

Труба: Было бы хорошо, чтобы он тоже какие-то показания дал.

Смирнов: Та даст, только я его предупредил, чтоб он эту книгу, которую он написал, пусть скажет, что это литературная выдумка. Дурак, блин. Это же Крюкова. "Петр 5-й" книга - это же он писал сам себя.

Труба: С кем?

Смирнов: С Крюковой.Страна.ua. Ты читал книгу?

Труба: Кто ее не читал

Смирнов: Зачем? Зачем? Вы же теперь явку с повинной написали. Скажете теперь, что это были литературные домыслы, фантазия.

Труба: Ну неее, бл#дь. Какая фантазия?

Смирнов: какая фантазия? Там же хорошо написано. (Смеется).

Напомним, 27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд столицы.

29 ноября 2019 Онищенко задержали немецкие правоохранители по запросу НАБУ и САП.

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