"Экстремистская видеозапись": за публикацию видео с обещаниями "Единой России" в соцсети в Белгороде арестовали местного жителя

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на МБХмедиа, об говорится в материалах Октябрьского районного суда города.

Судья Юрий Подзолков признал Осетрова виновным в массовом распространении экстремистских материалов — ст. 20.29 КоАП. Довод мужчины о том, что он не знал, что видео входит в список экстремистских, судья не принял. Однако как смягчающее обстоятельство трактовал то, что Осетров раскаялся в своих действиях и вину признал.

"Обстоятельством, отягчающим административную ответственность привлекаемого, признаю длительное размещение данной экстремисткой видеозаписи", - постановил судья.

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Речь идет о видеозаписи "Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002", которую Осетров пять лет назад опубликовал у себя на странице. Как следует из решения суда, эту запись на странице Осетрова просмотрели три раза.

Решение было вынесено 29 ноября этого года.