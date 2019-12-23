Советник премьера Голик: Государству нужно изменить логику планирования

Появление каждого из запланированных объектов будет оправдано потребностями того или иного региона. В этом состоит новый подход к государственному планированию, которое должно быть внедрено во всех сферах, - считает советник премьер-министра Юрий Голик.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью, опубликованном "Зеркалом недели".







"В программе действий правительства есть стандарты предоставления услуг, в которых прописано, куда мы идем", - говорит Голик.

Советник премьера перечисляет некоторые стандарты правительственной программы: "Опорная школа должна быть расположена на расстоянии не более 30 минут езды на школьном автобусе по хорошей дороге; дети не должны жить в интернатах — для них нужно строить групповой детский дом; в сельской местности приезд наряда МЧС занимает не более 20 минут, в городе — 10; семейный врач должен находиться на расстоянии максимум 7 километров; в течение часа человек должен доехать до специализированной помощи".

По словам Голика, прежде чем приступить к реализации "Большой стройки", необходимо было понять потребности, чтобы не строить то, что в итоге окажется ненужным.

Для определения потребностей регионов в школах, садиках и стадионах потребовалось собрать информацию обо всех существующих объектах, оценить рентабельность текущих и запланировать по-настоящему необходимые.

"С точки зрения инфраструктуры мы должны привести в порядок существующую, закрыть ненужную и построить новую, чтобы абсолютно любой человек, даже живущий в самом отдаленном селе, получил все необходимое", - уточняет Голик.

Как оказалось, обобщенной информации об инфраструктурных объектах в Украине просто не существовало. Так родилась онлайн-карта инфраструктуры Украины, которая позволила осознанно спланировать будущие стадионы, школы и садики.

"Многие не понимают, почему это важно, а на самом деле это основа всего — развития каждой ОТГ, каждой территории, это инструмент планирования, наглядный показатель эффективности и неэффективности и прочее. Ведь невозможно управлять тем, что невозможно измерить. Эта карта наглядно показывает, где государство неэффективно, и что нужно менять еще вчера", - объясняет Голик.

Это всего лишь один пример проектного менеджмента, с помощью которого Голик иллюстрирует новый подход к государственному планированию. И подобный принцип должен стать базовым для всех сфер государственного управления, - уверен Голик.

"У государства должна появиться совершенно другая логика планирования своих действий", - уверен советник премьер-министра.

Кстати, в недавно опубликованном "Корреспондентом" рейтинге Юрий Голик вошел в ТОП-100 самых влиятельных людей Украины.

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