РФ будет "жестко добиваться прекращения дискриминации русскоязычных" в Украине и готова быть "посредником" по Донбассу, - Лавров

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.

"Конечно, будем жестко добиваться прекращения дискриминации русскоязычных граждан Украины", - сказал Лавров.

При этом он подчеркнул, что серьезным дестабилизирующим фактором остается "внутренний конфликт в Украине".

"Преодолеть его можно лишь через последовательное выполнение Минского комплекса мер, одобренного Советом безопасности ООН. И это требует, конечно же, прямого диалога сторон. Именно об этом идет речь в принятом в Париже 9 декабря итоговом документе саммита "нормандского формата". Готовы и далее осуществлять посреднические функции в рамках контактной группы", - добавил Лавров.

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Как сообщалось, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет, чтобы русскоязычное население не только на Донбассе, но и по всей Украине "пользовалось равными правами".

Напомним, ранее министр образования Украины Анна Новосад заявила, что с сентября 2020 все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Вы знаете, что вопросы языка, образования очень расшатывают общество. Я бы так не делал, как она делает".