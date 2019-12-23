Две 16-летние девушки украли более 100 банок красной икры в Бердичеве, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Житомирской области.

Отмечается, что 19 декабря в полицию поступила информация о краже из автомобиля жителя Бердичева 108 банок икры и около двух тысяч гривен.

"Правоохранители установили и разыскали причастных к происшествию. Ими оказались две 16-летние девушки, которые накануне были в доме мужчины, которого обокрали", - говорится в сообщении.

Одна из девушек уже является обвиняемой по делу об имущественном преступлении. В содеянном подростки признались, похищенные вещи у них изъяты. По данному факту начато уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы сроком до 5 лет. Досудебное расследование продолжается.

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