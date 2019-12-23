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23.12.19 12:37

"Евросолидарность" стала второй среди партий по результатам выборов глав ОТГ, - пресс-служба партии

По предварительным подсчетам, на первых выборах в объединенных территориальных громадах 22 декабря "Европейская Солидарность" стала второй среди политических сил по результатам избранных глав ОТГ.

выборы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Уверенные победы в своих общинах одержали: Валентина Снисаренко с результатом поддержки более 81% избирателей, которая возглавит Йосиповскую ОТГ в Кировоградской области, Василий Совга - 63,3% на выборах в Рафаловскогй ОТГ Ривненской области и Анатолий Скороход - 50% в Алексеевской ОТГ Кировоградской области ; Крупенко Виталий - в Зазимской ОТГ", - говорится в сообщении.

По предварительным итогам результатов выборов глав ОТГ украинцы поддержали 44 самовыдвиженцев, 23 представителей "Слуги народа", 4 представителей "Европейской Солидарности", 3 - "Батькивщины", 1 представителя партии "Укроп" и 1 - "Наш край".

"Члены партии "Европейская Солидарность" и кандидаты, которые выдвигались при поддержке партии, будут отстаивать курс на децентрализацию, основанный пятым Президентом Украины, лидером партии "Европейская Солидарность" Петром Порошенко", - отметили в партии.

Напомним, 22 декабря местные выборы проходили в 86 ОТГ в 23 регионах Украины.

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