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23.12.19 12:48

Наемники РФ с начала суток дважды обстреляли позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Российско-оккупационные войска на Донбассе дважды обстреляли позиции наших защитников на Донбассе.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По состоянию на 12.00 с начала текущих суток было зафиксировано 2 случая нарушения прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

С гранатометов различных систем, враг обстрелял украинских защитников в районе н.п. Лебединское, на Донецком направлении.

Кроме того, на Луганском направлении, противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов по нашим защитникам вблизи н.п. Южное.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

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