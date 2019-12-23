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23.12.19 13:28

Зеленский три недели не подписывает закон о перезагрузке ГБР. Дела Майдана не расследуются уже больше месяца, - Закревская

Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская выражает беспокойство по поводу затягивания с подписанием президентом Владимиром Зеленским закона о перезагрузке Госбюро расследований, который парламент принял еще 3 декабря.

Зеленский три недели не подписывает закон о перезагрузке ГБР. Дела Майдана не расследуются уже больше месяца, - Закревская

Об этом она пишет в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Закон 2116 до сих пор не подписан Владимиром Заленским. Управление (по расследованию дел Майдана. - Ред.) в ГБР не создано (численность его должна составлять 100 человек, на которые увеличена численность ГБР специально под дела Майдана). Трубу не уволили. Адекватного и.о. директора ГБР не назначили. Конкурс не объявлен. Уже почти три недели после принятия закона 2116. Это полностью в компетенции президента", - отмечает Закревская.

"Соответственно ни следственные эксперименты, ни допросы ни другие следственные действия по Майдану не проводятся уже 33 дня", - подчеркивает адвокат.

По ее словам, осталось меньше двух недель, чтобы следователи и прокуроры перевелись в ГБР.

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Закревская также сообщила, что увольнение следователей ГПУ до их перевода в ГБР, о котором она писала ранее, пока не рассматривается: "Вроде бы остановили реализацию этой нездоровой идеи".

Зеленский три недели не подписывает закон о перезагрузке ГБР. Дела Майдана не расследуются уже больше месяца, - Закревская 01

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