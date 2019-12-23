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23.12.19 13:40

Оккупанты завозят на Донбасс новые партии мин и гранат, - разведка

Командование российских оккупационных войск усиливает передовые позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ за счет обустройства дополнительными минно-взрывными заграждениями.

разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"С начала декабря с.г. в передовые подразделения противником завозятся новые партии мин и гранат, которые размещаются для хранения в необорудованных для этого местах и ​​с нарушениями. Это привело к росту количества случаев их хищения, что усилило опасность для населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты на Донбассе усиливают передовые позиции дополнительными противотанковыми ракетными комплексами, - разведка

По данным украинской разведки, 20 декабря с.г. вокруг здания одного из учебных заведений на временно оккупированной территории Луганской области были выявленны разбросанные боеприпасы, в т.ч. наступательные гранаты "Ф-1", которые используются оккупантами для установления т.н. растяжек.

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