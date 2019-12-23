Судья ограничил прессе и слушателям доступ на заседание по апелляции Антоненко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Как сообщил присутствующим в здании Апелляционного суда Киева пресс-секретарь суда, судья, который должен рассмотреть апелляцию на меру пресечения Андрею Антоненко, вынес постановление, согласно которому в зал могут пройти только 35 человек. По его словам, это поручители, родные подозреваемого и те журналисты, которым хватит места.
На вопрос, почему заседание невозможно провести в большом зале, представители суда не отвечают.
На заседание пришли более сотни людей, в том числе много представителей СМИ.
За пределами зала заседаний остается большинство журналистов, их не пускают без объяснений.
Антоненко доставили на заседание суда. Он находится в боксе в зале заседаний, однако само заседание пока что не начинается. Начало его было запланировано на 13:20.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.