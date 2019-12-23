Памятника Ватутину в Киеве нет в списках на декоммунизацию, - Дробович

Об этом заявил на пресс-конференции 23 декабря директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".



"Именно фамилии Ватутина нет в списках на декоммунизацию в силу различных обстоятельств, не знаю, я изучаю этот вопрос, что и как. Это во-первых. Во-вторых, даже если бы он там был в списках и подпадал под декоммунизацию, существует отдельное исключение по поводу могил", – заявил Дробович.

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Он отметил, что в таком случае "не может быть демонтирован памятник".



Глава института рассказал, что сейчас изучается мнение родственников Ватутина по данному вопросу, и "это отдельная история".



"Но прямо сейчас закон не предусматривает никаких действий в этом направлении", – добавил Дробович.