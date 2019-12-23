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23.12.19 14:46

Подача электроэнергии на шахты "Львовугля" восстановлена, - Минэнергоэкологии

На всех шести шахтах ГП "Львовуголь" восстановили электроснабжение после того, как в ночь с 22 на 23 декабря его отключали из-за требования энергопоставщика внести оплату наперед.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Урегулирована ситуация электроснабжения на шахтах ГП "Львовуголь". Свет на шахтах восстановлен", - сообщили в министерстве, добавив, что шахты работают в обычном режиме.

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Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что все шесть шахт государственного предприятия "Львовуголь" отключили от электроснабжения из-за требования энергопоставщика заплатить 22 млн грн за электричество авансом.

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