Подача электроэнергии на шахты "Львовугля" восстановлена, - Минэнергоэкологии

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Урегулирована ситуация электроснабжения на шахтах ГП "Львовуголь". Свет на шахтах восстановлен", - сообщили в министерстве, добавив, что шахты работают в обычном режиме.
Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что все шесть шахт государственного предприятия "Львовуголь" отключили от электроснабжения из-за требования энергопоставщика заплатить 22 млн грн за электричество авансом.