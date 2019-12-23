Пока Россия ведет войну на Донбассе и оккупирует Крым санкции США будут продолжаться, - Тейлор

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"США сохранят санкции в отношении России до того времени, пока они ведут войну на Донбассе. И США сохранят санкции в отношении России до того времени, пока они незаконно оккупируют Крым. И если россияне предпримут больше шагов, отправят больше войск, усилят боевые действия, тогда мы, вероятно, введем больше санкций", - сказал Тейлор во время онлайн-трансляции в Facebook в понедельник.

"И должен сказать, что европейцы были так же сильны и каждые шесть месяцев они продолжали санкции против России, что означает, что санкции наносят ущерб России", - добавил он.

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Дипломат подчеркнул, что цель санкций – давление на российское правительство, чтобы РФ вышла с Донбасса и Крыма.

"Эти санкции - не для того, чтобы наказать российский народ, эти санкции – для того, чтобы создать давление на российское правительство, в частности на мистера Путина, чтобы (РФ. – Ред.) вышла с Донбасса и Крыма", - резюмировал Тейлор.