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23.12.19 15:05

Законопроект о дезинформации будет представлен в начале января, - Бородянский

Проект закона о дезинформации находится на финальной стадии разработки.

Законопроект о дезинформации будет представлен в начале января, - Бородянский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщил глава Минкульта Владимир Бородянский.

"Он нарабатывался последние полтора месяца специалистами МКМС вместе с представителями журналистского и медиа сообщества, которые нашли возможность все это время работать в рабочих группах. И мы готовы представить его ко второму этапу обсуждения", - сообщил министр.

По словам Бородянского, учитывая большую общественную важность этого законопроекта, который касается в первую очередь государственной и информационной безопасности, он глубоко убежден, что законопроект должен проходить через публичный диалог.

"Мы представим его на обсуждение в начале января и будем готовы дорабатывать на основе публичного диалога", - подытожил глава Минкульта.

Напомним, ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что за заказные материалы нужно ввести уголовную ответственность для журналистов .

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Законопроект о дезинформации будет представлен в начале января, - Бородянский 01

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