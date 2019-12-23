Апелляционный суд нарушает права Антоненко отказом разрешить ему сидеть возле адвокатов, - Маси Найем

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень хочу, чтобы Апелляционный суд перестал нарушать права человека. Тем более, что есть уже вполне сформулированная мысль ЕСПЧ", - отмечает Найем.

Он подчеркнул, что суд не удовлетворил ходатайство адвокатов Антоненко из соображения безопасности, но при этом: в Апелляционном суде находятся по меньшей мере 7 военных автобусов с бойцами Национальной гвардии Украины; судьи своим постановлением ограничили количество людей в зале заседания до 35 человек, а по факту их еще меньше - то есть опасность ввиду большого количества людей в зале отсутствует; есть вполне здравое отношение ЕСПЧ к таким "мерам безопасности".

"Любые меры, ограничивающие участие обвиняемого в ходе судебного разбирательства или накладывающие ограничения на него или его отношения с адвокатами, должны быть применены, только если это необходимо, и должны быть пропорциональны рискам в каждом конкретном случае", - пояснил Найем суть позиции ЕСПЧ и привел два примера ее применения.

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.