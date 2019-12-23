Шеремет не был представителем другой расы, мотив обвинения против Антоненко абсурден, - адвокат

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Аргументируя необходимость освободить Антоненко из-под стражи, его адвокат перечислил все доказательные материалы, которые упоминаются в деле, и объяснил, что в ни в одном из них не фигурирует непосредственно его подзащитный.

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"Нет никаких оснований применять к господину Антоненко меру пресечения. Он не собирается скрываться, он просто хочет быть с семьей во время праздников", - добавил адвокат.

Уже в начале выступления второго представителя защиты, судья попросил защитников "не вдаваться в оценку доказательств". Адвокат, тем не менее, продолжил свою речь и отметил, что Павел Шеремет не был представителем другой расы, поэтому утверждения обвинения в асти мотива абсурдны. Также адвокат обратил внимание суда на то, что во время обыска дома у музыканта не обнаружены литература, символика или другие предметы, которые могли бы подтвердить версию следствия о расистских или неонацистских убеждениях ветерана.

Третий защитник Антоненко решил "суммировать" и сказал, что фамилия "Антоненко" в материалах дела повторяется лишь 4 раза - в частности, в постановлении о задержании и других подобных бумагах, датированных днем ​​задержания музыканта. Но в выводах приобщенных к делу экспертиз, например, непосредственно Антоненко не фигурирует.

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Отметим, что в тексте подозрения по делу об убийстве Шеремета говорится: "Досудебным следствием установлено, что Антоненко, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, пребывая на территории проведения АТО, из числа волонтеров и лиц, прошедших военную подготовку в составе добровольческих батальонов… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Шеремета Павла Григорьевича".

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.