Результаты местных выборов будут известны к Новому году, - зампредседателя ЦИК Дубовик

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение 5 дней будут известны результаты выборов в сельских и поселковых советов объединенных территориальных общин, и в течение 10 дней - результаты выборов в городской совет ... Если не будет судебных обжалований, я думаю они (результаты выборов. - Ред.) будут установлены до Нового года ", - сказал замглавы ЦИК.

По его словам, сбор информации затруднен тем, что выборы в ОТГ – это отдельные избирательные кампании, в которых каждая избирательная комиссия работает самостоятельно.

Явка в отдельных общинах может составить 60%, отметил Дубовик.

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В течение дня голосования, 22 декабря, в полицию поступило около 50 сообщений о незначительных нарушениях избирательного законодательства. "Они (нарушения. - ред.) Системно повлиять на результаты голосования не могли", - отметил замглавы ЦИК.

Он также рассказал, что выборы прошли почти в тысяче территориальных общин, а объединение ТГ еще продолжается:

"Области утверждают перспективные планы, определяют способности территориальных общин, этот процесс до сих пор не завершен. Я думаю, он будет завершен на очередных выборах в органы местного самоуправления, запланированных на осень следующего года", - сказал Дубовик.

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Напомним, 22 декабря в 21 области Украины состоялись местные выборы. Полиция фиксировала нарушения.