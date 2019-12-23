Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
23.12.19 16:34

Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Апелляционный суд Киева оставил Андрея Антоненко под стражей.

Об этом соощает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Судьи Апелляционного суда Киева приняли решение оставить подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко в СИЗО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На изъятой у Антоненко мине, скорее всего, есть и мои отпечатки: мы деактивировали ее, - спикер ССО Никифоров. ФОТОрепортаж

Такое решение озвучила коллегия судей после возвращения в зал заседаний из совещательной комнаты.

Возле здания суда остается несколько сотен активистов.

Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 01
Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 02
Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 03
Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 04
Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 05
Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 06
Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 07
Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 08

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, апелляцию защиты подозреваемого в убийстве Шеремета рок-музыканта, воина ССО Андрея Антоненко, сегодня рассматривали во второй раз. Ранее заседание перенесли, а сегодня - ограничили доступ в зал слушателей и журналистов.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100