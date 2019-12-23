Десять незаконно осужденных крымских татар этапируют из СИЗО в Ростове-на-Дону, - правозащитники

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на в facebook-страницу общественной организации Крымская солидарность.

Активисты в Ростове-на-Дону пытались сделать передачу в СИЗО.

"К сожалению, нам не удалось осуществить передачу. Нам сказали в СИЗО, что некоторые уже находятся на этапе, а некоторые - готовятся к этапированию", - прокомментировал активист Куламет Ибраимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ не впустила в оккупированный Крым украинца на похороны отца, запретив ему въезд на полуостров на 34 года

По его словам, Вадима Сирука, Инвера Бекирова, Арсена Джеппарова готовят к этапу уже сегодня, а Теймура и Узеира Абдуллаевых, Эмир-Усеина Куку, Муслима Алиева, Рефата Алимова, Энвера Сейтосманова, Наримана Мемедеминова отправили по этапу в конце прошлой недели. Кого и куда - не сообщают.

Эту новость подтверждает мать братьев Абдуллаевых Диляра Абдуллаева, отметившая, что с 21 декабря ее сыновья числятся в ростовском СИЗО как убывшие по этапу. При этом направление этапирования не уточняется.

Адвокату Айдеру Азаматову, сообщают в организации, удалось выяснить после посещения в ростовском СИЗО своего подзащитного Арсена Джеппарова, что его этапируют в СИЗО Новочеркасска.

Также читайте: Всех удерживаемых РФ украинцев надо объединить в "группу заключенных Кремля" и не прекращать работу по их освобождению, - Сенцов

"Опросил его по условиям содержания, Арсен жаловался опять на повышенное давление, головные боли. Операцию по удалению "пилом" (жировиков) на его лице, которую обещали провести три месяца назад, так и не провели", - сообщил Азаматов.

Еще один фигурант их уголовного дела, Рефат Алимов, подлежит этапированию в СИЗО-2 Таганрога.

Читайте также: Фигуранты дела "Хизб ут-Тахрир" Абсеитов и Абильтаров нуждаются в неотложной медицинской помощи, - Денисова