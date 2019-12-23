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23.12.19 17:46

Это еще один шаг к изоляции Крыма от Украины, - ЕС об открытии ж/д сообщения по Керченскому мосту

Завершение строительства железнодорожного участка Керченского моста и открытие сообщения с Крымским полуостровом без согласия Киева является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

керченский

"Железнодорожное сообщение - это еще один шаг к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией и изоляции Крыма от Украины, частью которой он остается", - говорится в коммюнике представителя ЕВС, распространенном в понедельник в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также утверждал, что Крымский мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море. "ЕС ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом", - говорится в коммюнике.

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"ЕС вновь заявляет о полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. ЕС не признаёт и не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией", - заявил представитель ЕВС.

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