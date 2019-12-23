Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
23.12.19 17:58

Электронный кабинет исключает коррупционную составляющую при малом строительстве, - Гончарук

Правительство борется с коррупцией, применяя электронные сервисы для людей, исключающие или снижающие общение с чиновниками.

гончарук

 Об этом сообщил Алексей Гончарук на своем официальном телеграмм-канале.

Премьер-министр подчеркнул, что среди автоматизированных услуг Е-кабинета - начало подготовительных работ, начало строительства, а также ввод объекта в эксплуатацию.

"Отныне украинцы имеют доступный и удобный электронный сервис, который делает невозможными взятки и договорняки в оформлении документов на малое строительство. При этом, теневой рынок посреднических услуг в этой области составлял примерно 100 000 000 гривен в год, а почти 50% всех заявок получали отказ в течение прошлого года", - отметил Алексей Гончарук.

По его словам, через Е-кабинет уже строятся 145 объектов, а 37 - введены в эксплуатацию.

"Сейчас Е-кабинет предоставляет услуги по объектам класса последствий СС1. Это 80% всех заявок в ГАСИ", - подчеркнул премьер.

Алексей Гончарук доложил, что в ближайшие месяцы сервис будет расширяться, что позволит полностью ликвидировать коррупцию в сфере строительства.

Напомним, что Е-услуги предоставляются через Интернет, поэтому доступны из дома или офиса 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Таким образом, они являются более удобными и быстрыми, чем личные визиты и минимизируют риски коррупции в отношениях с официальными органами.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100