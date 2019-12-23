Проходящих по делу о расстреле Майдана беркутовцев готовят к обмену, - СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает hromadske со ссылкой на источники, имеющие отношение к суду над экс-беркутовцами.

По их данным, прокуроры готовят изменение меры пресечения подсудимым. Такое распоряжение они якобы получили от руководства Генпрокуратуры.

Решение о включении экс-беркутовцев в списки приняло высшее руководство Украины, говорят собеседники издания.

24 декабря должно состояться судебное заседание по делу об убийстве 48 и ранении 80 человек на Институтской. На нем прокуроры, по данным источников, будут ходатайствовать об изменении меры пресечения обвиняемым.

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Сегодня была достигнута договоренность об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных".