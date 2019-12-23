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23.12.19 18:23

Неизвестный застрелил киевлянина в Гидропарке, объявлена спецоперация по розыску стрелявшего, - полиция

В Днепровском районе неизвестный выстрелил в жителя Киева. Пострадавший погиб на месте. Проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленника.

оружие

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева, по спецлинии 102 поступило сообщение, что в парке "Гидропарк" ранен мужчина. На вызов выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, кинологи, патрульные полицейские и врачи.

Предварительно установлено, что мужчина получил огнестрельное ранение и скончался на месте. Сейчас полицейские общаются с заявительницей и осматривают место происшествия, чтобы установить все обстоятельства. В Киеве проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленника.

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Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Решается вопрос о предоставлении события правовой квалификации.

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