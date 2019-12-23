Каждая пятая женщина, которая обращается к президенту за помилованием, является жертвой домашнего насилия, - Минсоцполитики

"Каждая пятая женщина, которая обращается к Президенту за помилованием, - жертва домашнего насилия. Это женщины, которые в силу определенных жизненных обстоятельств оказались в ситуации, когда должны были защищаться, и во время защиты нанесли тяжелые телесные травмы, которые привели к летальному исходу", - заявил Сергей Нежинский, заместитель Министра социальной политики по вопросам европейской интеграции на национальной встрече по развитию специализированных услуг для лиц, пострадавших от насилия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Сергей Нежинский обратил внимание присутствующих на планы на следующий год, а именно на введение в действие национального Кол-центра для пострадавших и лиц, ставших очевидцами случаев насилия и обеспечение функционирования Единого государственного реестра случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Офисе генпрокурора появится отдел по борьбе с насилием в отношении детей

Также он отметил необходимость четкой координации действий и совместных усилий компетентных органов на всех уровнях, что, в свою очередь, даст возможность оперативно реагировать на случаи домашнего насилия.

"Пострадавшие от домашнего насилия должны иметь возможность своевременно получать доступные социальные услуги, а именно получать качественную помощь профессиональных психологов и реабилитологов", - резюмировал Сергей Нежинский.

По данным министерства, за 9 месяцев 2019 зафиксированы около 95 000 обращений по поводу домашнего насилия, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основное количество обращений - от женщин, более 84 000, более 10 000 обращений - от мужчин, 775 обращений - от детей.