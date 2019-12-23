Зеленский подписал закон о предоставлении добровольцам статуса УБД

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Закон предусматривает предоставление статуса УБД тем, кто принимал участие в АТО не менее 30 календарных дней (в частности по совокупности дней пребывания)", - сказано в сообщении.

Решение о предоставлении статуса УБД будет принимать межведомственная комиссия.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, закон о предоставлении статуса УБД добровольцам Верховная Рада приняла 4 декабря.

По словам министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды, благодаря этому закону статус УБД смогут получить более 3 тысяч добровольцев.