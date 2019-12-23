Враг с начала суток 3 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:
рядом с Лебединским - из гранатометов различных систем;
неподалеку Старогнатовки - с станковой противотанкового гранатомета.
Один обстрел из крупнокалиберного пулемета зафиксирован вблизи населенного пункта Пивденне, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
23 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".