Враг с начала суток 3 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

рядом с Лебединским - из гранатометов различных систем;

неподалеку Старогнатовки - с станковой противотанкового гранатомета.

Один обстрел из крупнокалиберного пулемета зафиксирован вблизи населенного пункта Пивденне, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

23 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ с начала суток дважды обстреляли позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны