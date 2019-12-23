Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
23.12.19 18:59

Враг с начала суток 3 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 3 раза. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

война,ато,оос

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"  противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

рядом с Лебединским - из гранатометов различных систем;

неподалеку Старогнатовки - с станковой противотанкового гранатомета.

Один обстрел из крупнокалиберного пулемета зафиксирован вблизи населенного пункта Пивденне, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

23 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ с начала суток дважды обстреляли позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100