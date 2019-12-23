Застреленным в Гидропарке оказался киевский предприниматель Бахвалов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Происшествие произошло в 15.30 в "Гидропароке" на парковке возле кафе "Очеретяний кіт". Сообщается, что неизвестный мужчина ранил из огнестрельного оружия водителю автомобиля Toyоta, а затем скрылся с места происшествия на другом автомобиле.

Оружие, из которого стреляли, не установлено. На месте происшествия обнаружены четыре гильзы от патронов калибра 9 мм.

Автомобиль преступника найден сожженным на одной из улиц Днепровского района.

Пострадавшему оказывали медицинскую помощь, однако от полученных огнестрельных ранений он скончался. Умершим оказался киевский предприниматель Бахвалов, 1978 года рождения.

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Напомним, 23 декабря в Днепровском районе неизвестный выстрелил в жителя Киева. Пострадавший погиб на месте. Проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленника.