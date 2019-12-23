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23.12.19 19:37

Церемония отпевания погибшего украинского воина Германа Соловьева состоится 26 декабря на Днепропетровщине. ФОТО

26 декабря, в городе Каменское Днепропетровской области, в 10.00 в церкви Пресвятой Покровы (Киевский патриархат), по адресу: ул. Слисаренко, 34 (около 7-й городской больницы) состоится церемония отпевания погибшего украинского воина Германа Игоревича Соловьева (позывной Маяк).

Церемония отпевания погибшего украинского воина Германа Соловьева состоится 26 декабря на Днепропетровщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Герман Соловьев, 1994 года рождения, уроженец Каменского, солдат, механик-водитель 93-й отдельной механизированной бригады, который погиб 22 декабря в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время боя с наемниками РФ в зоне проведения операции объединенных сил.

Похоронят Германа Соловьева на Аллее Славы военного кладбища, размещенном в районе "Соцгород". У него остались родители.

Герман Соловьев стал 50-м уроженцем Каменского, который погиб на российско-украинской войне.

Также смотрите: Воин 93-й ОМБр Герман Соловьев погиб в зоне ООС от ранений, полученных в ходе обстрела со стороны наемников РФ. ФОТО

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