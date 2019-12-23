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23.12.19 20:38

Для ходатайства об изменении меры пресечения экс-беркутовцам, обвиняемым по делу о расстрелах на Институтской, нет оснований, - прокурор Донской

Сторона обвинения не будет ходатайствовать в суде об освобождении из СИЗО пятерых бывших беркутовцев, которые являются обвиняемыми по делу о расстрелах на Институтской.

майдан,беркут

Об этом пишет hromadske со ссылкой на прокурора по делу Алексея Донского, передает Цензор.НЕТ.

Завтра, 24 декабря, в Святошинском суде состоится очередное заседание.

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"Ни я, ни другие прокуроры в этом деле не будут ходатайствовать об изменении меры пресечения для обвиняемых, так как для этого нет оснований", - сказал он.

Напомним, во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы 23 декабря стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами.

По данным СМИ, украинская сторона планирует передать боевикам "ДНР" и "ЛНР" пятерых бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.

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