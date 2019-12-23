Адвокат Чибирдин освобожден из СИЗО, где он пробыл 30 месяцев, - Национальная ассоциация адвокатов

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Национальной асоциации адвокатов Украины.

Освобождение адвоката стало возможным благодаря тому, что необходимую сумму залога собрала Ассоциация адвокатов Украины. Добровольные пожертвования адвокатов аккумулировались в Благотворительном фонде помощи адвокатам. Собранных средств было недостаточно, поэтому была задействована помощь Высшей школы адвокатуры

"Я хочу поблагодарить за поддержку председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидию Изовитову, Высшую школу адвокатуры, Комитет защиты прав адвокатов НААУ, а также всех коллег, которые приняли участие в моей судьбе. Надеюсь, что в дальнейшем мы доведем это дело до справедливого конца, и все увидят насколько бессмысленным является обвинения и насколько трудно добиться правды в нашем государстве", - сказал Александр Чибирдин во время встречи с коллегами сразу после освобождения.

У СИЗО Чибирдина встретили одесские адвокаты Владимир Мацко и Светлана Немерцалова, которые работают в молодежной комитете NextGen Odesa, а также защитник Чибирдина - Иван Прилепский.

"Сегодня НААУ доказала, что будет защищать права и свободы каждого адвоката, а также требовать под государства соблюдения профессиональных прав и гарантий. Нарушения его прав было вопиющим случаем, поскольку даже без вручения подозрения Чибирдин содержался под стражей очень длительный период ", - прокомментировал Владимир Мацко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Национальная ассоциация адвокатов Украины внесла необходимую сумму залога - 768 400 гривен - за адвоката Чибирдина

Напомним, дело адвоката Чибирдина с момента ее начала находилась в постоянном фокусе внимания Национально ассоциации адвокатов. О нарушении его профессиональных прав систематически сообщались не только правоохранительные органы Украины, но и международные институты. В 2018 года о эту ситуацию было направлено обращение уполномоченному представителю управления специальных процедур офиса Верховного Комиссара ООН по правам человека. Случай прав адвоката Чибирдина постоянно фиксировался в тематических отчетах НААУ из нарушений прав адвокатов в Украине, которые распространяются в профессиональной среде в Украине и за рубежом. В Жовне этого года защита Чибирдина впервые добился судебного решения о возможности внесения залога вместо содержания под стражей.

За 5 лет в Украине произошло более 2500 преступлений против адвокатов. Об этом говорится в отчете о нарушении прав адвокатов в Украине за 2014-2018 годы, который подготовил Комитет защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности НААУ.