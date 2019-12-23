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23.12.19 21:35

"Это законсервирует в МП тысячи общин и внесет сумятицу в украинское православие", - Зоря о введении григорианского календаря в ПЦУ

Член синода Православной церкви Украины, глава синодальной богословско-литургической комиссии архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) прокомментировал споры по вопросу о переносе даты празднования Рождества и календарной реформе в ПЦУ.

"Это законсервирует в МП тысячи общин и внесет сумятицу в украинское православие", - Зоря о введении григорианского календаря в ПЦУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в  фейсбуке.

По мнению архиерея, переход ПЦУ на григорианский календарь законсервирует многие религиозные общины.

"Поспешная календарная реформа (и даже непродуманные одни лишь попытки сейчас прорекламировать ее предложениями "удвоение празднования") потенциально законсервируют в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут сумятицу в украинское православие на десятилетия вперед", - отметил архиепископ Евстритий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дата это не догма", - Епифаний о переносе даты празднования Рождества

По его словам, риски от реформы церковного календаря сейчас очевидны и реальны.

Ранее предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что церковь не против переноса даты празднования Рождества Христова, но не может ставить такой вопрос на повестку дня, пока "становится на ноги".

Также читайте: ПЦУ не против переноса даты религиозных праздников, но только при поддержке большинства верующих и Синода, - Епифаний

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