Вакарчук выступил на новогоднем корпоративе в Минске

Об этом сообщила на своей странице в Facebook партия "Голос", информирует Цензор.НЕТ.

"В субботу, 21 декабря, "Океан Эльзы" действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии ИТ-компании. Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает (и это разрешено законодательством)", - сообщили в "Голосе".

По данным издания "Белорусский партизан", Вакарчук выступал на корпоративе компании Wargaming, которая известна игрой World of Tanks.

При этом за выступление нардепу якобы заплатили 100 000 евро, а райдер предусматривал запрет на фото- и видеосъемку выступления.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вакарчук и Потураев зарегистрировали законопроект о запрете сепаратных переговоров с представителями государства-агрессора

Wargaming уже 20 лет работает на рынке компьютерных игр. Центральный офис компании находится на Кипре, а центры разработки – в Минске, Киеве и Санкт-Петербурге.