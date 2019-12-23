В ближайшие 2-3 дня весь белорусско-российский интеграционный пакет будет согласован, - вице-премьер Беларуси Крутой

Об этом на приеме в посольстве России в Беларуси заявил первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

По словам Дмитрия Крутого, стороны в первую очередь ведут диалог по экономическим вопросам, политические темы не стоят на повестке дня.

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"На сегодняшний день у нас по большому счету, за исключением нескольких вопросов, которые, думаю, доуточнятся в ближайшие 2-3 дня, весь интеграционный пакет согласован. И мы подберем время, чтобы наши лидеры в торжественной обстановке его подписали или парафировали. Это, конечно, даст абсолютно беспрецедентный новый импульс развитию наших отношений. В первую очередь это будет экономика", - заявил Дмитрий Крутой.

Первый вице-премьер констатировал, что работа сначала шла очень медленно, когда еще только начали готовить программу углубления интеграции. "Здесь нет ничего удивительного. Особенно за последние годы, когда Российская Федерация оказалась в очень сложной ситуации и столкнулась по сути с беспрецедентным внешним давлением, она была вынуждена трансформировать свою экономическую и финансовую политику. Отсюда и бюджетная консолидация, введение правил, налоговый маневр, политика импортозамещения и прочее, - отметил Дмитрий Крутой. - И нам как ближайшим партнерам казалось, что это во многом направлено против нас. Российские коллеги из отраслевых ведомств разъяснили, что это не так. И сегодня мы это чувствуем".

"Эти все войны, которые у нас происходили - газовые, нефтяные, сахарные, проблемы с доступом тракторов, молока или чего-то еще - конечно, они на отраслевых наших регуляторов наложили отпечаток определенной абсолютно нездоровой конфронтации, которая мешала на первом этапе работы. Но когда люди поняли, что это всерьез, это попытка выстроить на новой основе экономические отношения (поступило с самого верха такое указание), теперь не надо бояться самых прогрессивных форм сотрудничества и взаимодействия, процесс, откровенно говоря, пошел", - заявил первый вице-премьер.

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Напомним, 20 декабря около полутора тысяч человек, преимущественно молодежь, прошли шествием по центру Минска и провели у Дома правительства митинг против интеграции с Россией.

Ранее в тот же день по результатам переговоров в Санкт-Петербурге Россия и Беларусь не договорились о налогах, нефти и газе. Финальные договоренности об углублении интеграции между Россией и Беларусью блокируют эти три группы вопросов, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин после переговоров.