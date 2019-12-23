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23.12.19 22:08

"Миссия - Космос": в Украине снимут фильм о Каденюке

Сценарий документальной ленты победил в конкурсном отборе Госкино. Фильм планируют выпустить в прокат в 2021 году.

каденюк

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госагентства по вопросам кино.

"Документальный фильм "Миссия-космос" - это рассказ не только о воплощении мечты Леонида Каденюка, которая зародилась у него еще в его раннем детстве, это рассказ и об учебе и работе, которые привели его от порога скромного дома в небольшом украинском селе к ступеням космического корабля", - сказано в сообщении.

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Режиссером фильма станет Сергей Шахворостов, автором сценария и продюсером - Валерия Иваненко.

Государство профинансирует 80% стоимости фильма, потратив на это 3 млн 363 тыс. 676 грн.

Релиз фильма в Украине планируется в 2021 году.

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