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23.12.19 22:24

Россия тестирует возможность изолировать свой интернет от мира, - "Reuters"

В понедельник 23 декабря Россия провела ряд тестов, чтобы проверить, будет ли работать интернет, если страну отключить от мировой сети,

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters на основе российской официальной информации.

Тестирование должно было проводиться на базе правительственных учреждений России, включая ряд министерств, ФСБ, Ростелекома и других. Частные телекоммуникационные компании, такие как Вымпелком, МТС и Мегафон и компания по кибербезопасности Лаборатория Касперского также должны были участвовать.

Тестирование проводилось для реализации закона о так называемом "суверенном интернете" в России.

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Закон о "суверенном интернете" вступил в силу в России в конце октября. По нему, интернет-провайдеры должны установить оборудование, которое позволит власти выявить источник трафика и заблокировать его. Провайдеры также будут пропускать интернет-трафик через пункты, контролируемые государством, уменьшив зависимость от серверов, расположенных на Западе.

Декларируемая цель этого российского закона - защитить интернет от кибератак. Спикеры государства заявляют, что изменения не отразятся на пользователях.

Критики отмечают, что Кремль может использовать новый закон для того чтобы, по примеру Китая, ввести цензуру и закрыть Интернет от мира.

После введения закона "российское правительство получит еще больший контроль над свободой слова и информации в интернете", говорится в заявлении международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) о новом российском законе.

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"Закон о "суверенном интернете" иимеет целью создать законодательную основе для массового наблюдения и позволяет правительству обеспечить соблюдение интернет-пользователями законов, которые вредят свободе самовыражения и правилам приватности", - отмечает организация.

"Этот закон позволяет в значительных масштабах и без решения суда блокировать свободу слова и информации без соблюдения прозрачности, соответствующего судебного надзора, или контроля по сути, - говорит Рейчел Денбер, заместитель директора HRW по вопросам Европы и Центральной Азии. - это плохая новость для России , что создает опасный прецедент для других стран. Россия должна прекратить воплощать эту систему на фоне поддержать свободный и открытый интернет".

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