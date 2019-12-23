Россия тестирует возможность изолировать свой интернет от мира, - "Reuters"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters на основе российской официальной информации.

Тестирование должно было проводиться на базе правительственных учреждений России, включая ряд министерств, ФСБ, Ростелекома и других. Частные телекоммуникационные компании, такие как Вымпелком, МТС и Мегафон и компания по кибербезопасности Лаборатория Касперского также должны были участвовать.

Тестирование проводилось для реализации закона о так называемом "суверенном интернете" в России.

Также читайте: В России проведут учения по изоляции интернета

Закон о "суверенном интернете" вступил в силу в России в конце октября. По нему, интернет-провайдеры должны установить оборудование, которое позволит власти выявить источник трафика и заблокировать его. Провайдеры также будут пропускать интернет-трафик через пункты, контролируемые государством, уменьшив зависимость от серверов, расположенных на Западе.

Декларируемая цель этого российского закона - защитить интернет от кибератак. Спикеры государства заявляют, что изменения не отразятся на пользователях.

Критики отмечают, что Кремль может использовать новый закон для того чтобы, по примеру Китая, ввести цензуру и закрыть Интернет от мира.

После введения закона "российское правительство получит еще больший контроль над свободой слова и информации в интернете", говорится в заявлении международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) о новом российском законе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский канал "ТНТ" убрал из вещания сериал "Слуга народа", который не продержался в программе и сутки

"Закон о "суверенном интернете" иимеет целью создать законодательную основе для массового наблюдения и позволяет правительству обеспечить соблюдение интернет-пользователями законов, которые вредят свободе самовыражения и правилам приватности", - отмечает организация.

"Этот закон позволяет в значительных масштабах и без решения суда блокировать свободу слова и информации без соблюдения прозрачности, соответствующего судебного надзора, или контроля по сути, - говорит Рейчел Денбер, заместитель директора HRW по вопросам Европы и Центральной Азии. - это плохая новость для России , что создает опасный прецедент для других стран. Россия должна прекратить воплощать эту систему на фоне поддержать свободный и открытый интернет".

Также читайте: Россия готова к созданию "альтернативного интернета", - МИД РФ