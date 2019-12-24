Действия РФ относительно Керченского моста грубо нарушают несколько международных соглашений, - Украина обратилась к генсеку ООН

Об этом говорится в письме, написанным временным поверенным Украины при ООН Юрием Витренко, на имя Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ни визиты российских должностных лиц в Крым, ни строительство моста, как и любые другие действия оккупационной администрации, никоим образом не могут изменить статус Автономной Республики Крым и города Севастополя как неотъемлемой части территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - отметил Витренко.

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По его словам, действия России относительно так называемого "крымского моста" грубо нарушают Конвенцию ООН о морском праве 1982 года, двусторонние договорные обязательства перед Украиной и принципиально противоречат общепризнанным нормам и принципам международного права.

"Ни Украина, ни любое другое цивилизованное государство не признает тщетных попыток Кремля легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины", - пишет Витренко.

Украина требует от российской стороны, говорится далее в письме, "прекратить противоправные действия и любую деятельность на территориях Украины, временно оккупированных Российской Федерацией".

В постоянном представительстве Украины при ООН сообщили, что это письмо будет распространено как официальный документ Генеральной Ассамблеи ООН в рамках рассмотрения вопроса повестки дня "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" и как документ Совета безопасности ООН.

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Ранее принятые резолюции Генеральной Ассамблеи непосредственно осуждают строительство моста как грубое нарушение устава ООН, а также предостерегают российских чиновников от несогласованных с Украиной визитов на Крымский полуостров.

Напомним, 23 декабря президент РФ Владимир Путин в оккупированном Крыму принял участие вмероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Керченскому мосту.

Завершение строительства железнодорожного участка Керченского моста и открытие сообщения с Крымским полуостровом без согласия Киева является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.