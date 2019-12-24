Надеемся выйти на подписание всех документов на конец недели, - Витренко о договоре по газу с Россией

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко в эфире "Громадського" в понедельник вечером.

"Это очень сложное такое дело, поэтому есть риск того, что даже эти договоренности, которые были достигнуты, они не будут реализованы", – сказал он.

"Я надеюсь, что конструктивная, добросовестная работа со всех сторон сделает так, чтобы этого не произошло", – отметил Витренко.

Он добавил, что в "Нафтогазе" рассчитывают на поддержку европейских партнеров и политическую поддержку со стороны руководства Украины, что все-таки будет определенное давление на российскую сторону, чтобы документы были подписаны уже на этой неделе, и подписанный 20 декабря трехсторонний межправительственный протокол был внедрен в жизнь и не остался только на бумаге.

Он напомнил, что "Газпром" и "Нафтогаз" должны отозвать много исков, и в юридических командах обоих компаний много иностранных юристов, которые с завтрашнего обеда и в среду будут праздновать Рождество. В частности, по словам Витренко, у НАК такие юристы работают в Норвегии, Швеции, Нидерландах, Швейцарии, Англии, – это очень сложная работа.

"Мы все же надеемся, что мы выйдем на конец недели на подписание всех документов", – заявил топ-менеджер НАК.

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