Украина прекратила экспортировать"коньяк" и "шампанское" - теперь это будет бренди и вино игристое

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба палаты.

В соответствии с приложением 3 регламента Европейского парламента и Европейского совета, странами происхождения, которые могут использовать названия "коньяк", "арманьяк", "граппа", "бренди де херес", определены Франция, Италия и Испания.



"Учитывая, что в Украине закончился переходный период после подписания Соглашения о зоне свободной торговли [с Евросоюзом], Торгово-промышленная палата Украины прекращает выдавать сертификаты на напитки под названиями "коньяк", "арманьяк", "граппа", "бренди де херес", – сказал Непран.



В пресс-службе сообщили, что теперь, в соответствии с кодами классификации внешнеэкономической деятельности, из Украины будут экспортировать вино игристое и бренди.



Согласно международному праву, использование названия "шампанское" закреплено за производителями игристого вина только во французском регионе Шампани, а "коньяк" – в регионе Шаранта во Франции. Подписав Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, Украина обязалась придерживаться международных стандартов региональных названий.



В октябре 2018 года гендиректор корпорации "Укрвинпром" Владимир Кучеренко заявлял, что производители винодельческой продукции в Украине готовы переименовать шампанское и коньяк, как того требуют в Европейском союзе.



Закон №123-IX об усовершенствовании правовой охраны географических обозначений Верховная Рада приняла 20 сентября, а 9 октября его подписал президент Владимир Зеленский. Закон касается в том числе брендов "шампанское" и "коньяк", а также сыров пармезан и рокфор. Документ вступит в силу 1 января 2020 года.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Стали известны результаты голосования за новое название украинских коньяков