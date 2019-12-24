Противник 7 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

- вблизи Лебединского - из гранатометов различных систем;

- недалеко от населенного пункта Старогнатовка - из станкового противотанкового гранатомета;

- возле Васильевки - из стрелкового оружия;

- дважды в районе населенного пункта Широкино - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Один обстрел позиций украинских защитников зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Противник осуществил обстрел из крупнокалиберных пулеметов неподалеку от Пивденного.

"Вчера, 23 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

"Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по защитникам населенного пункта Березовое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Потерь с нашей стороны нет" сообщили в пресс-центре ОС.