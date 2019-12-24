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24.12.19 08:27

Мораторий на продажу земли продолжит действовать и после 1 января 2020 года, - Госгеокадастр

Главным условием отмены моратория на продажу земли сельхозназначения является вступление в силу закона о рынке земли, сообщили в Госгеокадастре Украины.

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Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения в Украине будет действовать и после 1 января 2020 года, сообщила пресс-служба Госгеокадастра Украины, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве подчеркнули, что главным условием отмены моратория является вступление в силу закона о рынке земли.

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"Ежегодное продление моратория не имело юридического смысла, а выполняло прежде всего пиар-цели для отдельных политических сил. Отсутствие популизма, продемонстрированное парламентом в этом году, никак не повлияет на правила игры на земельном рынке. Поэтому любые панические прогнозы не имеют никаких оснований", – сказал глава Госгеокадастра Денис Башлык.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года. 

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