Кого мы обманываем? Сегодня и последние 5 лет мы де-факто покупали российский газ, - Герус

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Нині вже" на hromadske.

"Чтобы мы никого не обманывали: мы покупаем газ у фирмы X, фирма X покупает у "Газпрома". Таким образом, мы якобы у "Газпрома" не покупаем, но де-факто "Газпром" продал фирме-посреднику - газ идет в Украину, но сначала он проходит через Украину и становится дороже, с одной стороны, а с другой - мы получаем плату за транзит, и затем он по реверсу, там Словакия, возвращается в Украину", - сказал депутат.

Герус считает, что если бы этот газ "Нафтогаз" покупал напрямую, то "по сути, по форме ситуация не сильно бы отличалась".

"Если мы покупаем газ у фирмы X, которая купила этот газ у "Газпрома" и добавила свою наценку и продает нам, это очень принципиальная патриотическая позиция, и мы не понимаем, откуда этот газ пришел? Мы кого хотим обмануть? Для чего этот этакий пафос и даже, я бы сказал, обман общества. Мы понимаем, что это газ происхождением из Российской Федерации, так как РФ как большая газовая автозаправочная станция поставляет газ во всю Восточную и Центральную Европу", - отметил он.

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Глава энергетического комитета отметил, что, по его мнению, с этим "псевдопатриотизмом пытаются людей немного обмануть".

"Мы же кого обманываем? Обманываем самих себя. Я просто не понимаю, почему мы пытаемся обмануть кого-то. Мы покупаем сегодня и последние 5 лет мы покупали де-факто российский газ", - резюмировал он.

Ранее мы сообщали, что уже 5 украинских компаний подписали контракты с Газпромом на прямые поставки газа.

Отметим, что возможность восстановления прямых поставок российского газа в Украину предусмотрена также и в подписанном протоколе о транзите газа.

Украина не покупает газ напрямую у Газпрома с ноября 2015 года, то есть уже 4 года. Несмотря на это, импортный газ, который поступает к украинским потребителям, имеет преимущественно российское происхождение. Его Украина покупает в Польше, Словакии, Венгрии и других стран на своей западной границе.