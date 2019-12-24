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24.12.19 09:03

Погашение кредитов, увеличение добычи газа и дивиденды для государства, - Герус рассказал, на что пойдут отсуженные у "Газпрома" $3 млрд

Три миллиарда долларов, которые Газпром должен выплатить Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража, используют на несколько целей

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Об этом заявил депутат (СН) Андрей Герус, глава энергетического комитета Рады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Он отметил, что $3 млрд, которые согласился выплатить Газпром — ощутимая сумма для Нафтогаза.

"Во-первых, у них (у Нафтогаза. — Ред.) есть определенные кредиты, то есть это может быть погашение кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье — Нафтогаз это государственная компания, соответственно это дивиденды для государства — это пополнение государственного бюджета", — рассказал Герус.

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