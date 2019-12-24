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24.12.19 09:12

Из-за существенного ухудшения погоды на дорогах Карпатского региона возможно ограничение движения транспорта, - ГСЧС

По прогнозам "Укргидрометцентра", 24 декабря на крайнем западе страны значительный дождь; в Карпатах значительный мокрый снег, порывы ветра 15-20 м/с, метель.

снег

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Утром в Украине, кроме большинства западных областей, туман, видимость 200-500 м.

В течение 24 декабря в западных областях значительные дожди; в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-28 м/с.

В Карпатах существенное осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

"Погодные условия могут привести к нарушению и местами к прекращению движения транспорта на дорогах Карпатского региона", - сказано в сообщении.

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Как сообщили в "Укравтодоре", по состоянию на 06:00 ч. 24.12.2019 г. осадки в виде снега с дождем наблюдаются во Львовской области, дожди в восточных, центральных и южных областях; в Одесской, Черниговской и Тернопольской областях туман, на остальной территории страны без существенных осадков.

Средняя температура воздуха -1 + 5 ° С, на юге до + 5 + 8 ° С.

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое.

На перевальных участках дорог местами небольшой снег на Латирском, Ивашковском, Ужоцком, Орявском, Вышковском перевалах. Температура воздуха -1 + 3 ° С. Покрытие мокрое, на Вышковском перевале местами заснеженное. Высота снежного покрова 3 см.

Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано.

С целью недопущения заторов в движении и оперативной расчистки дорог от снега на перевальных участках введено временное ограничение движения транспортных средств до 09:00 24.12.2019 г.

Львовская область -  20:00 23.12.2019 г. временно вводится ограничение движения грузовых транспортных средств на дорогах государственного значения:

Ивано-Франковская область - с 2:00 24 декабря временно вводится ограничение движения транспортных средств на дорогах государственного значения, а именно горных перевалах:

Закарпатская область - с 00:00 24 декабря временно вводится ограничение движения транспортных средств на дорогах государственного значения, а именно горных перевалах:

На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков и тому подобное.

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