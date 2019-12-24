Новейший российский истребитель Су-57 разбился в тайге

Об этом сообщило агентство ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.



Речь идет о модели истребителя Т-50 Комсомольского-на-Амуре авиационного завода, который проводил заводские испытания.



По данным агентства, на вооружении частей Восточного военного округа нет самолетов Су-57.



Пресс-служба завода пока от комментариев воздерживается.



"РИА Новости" пишет, что основными версиями случившегося являются неисправность самолета и ошибка пилотирования. Информацию о крушении подтвердили агентству в правительстве края.

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Первые испытания Су-57 прошли в 2010 году. Основными преимуществами нового самолета являются высокая маневренность, возможность совершать сверхзвуковые полеты, новый комплекс бортового оборудования и малая заметность.



Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.