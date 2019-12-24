СБУ объявила о подозрении мэру Коростышева Ивану Кохану: инкриминируют растрату 800 тысяч гривен. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, оперативники спецслужбы установили, что чиновник не обеспечил надлежащую проверку качества выполненных работ за средства, выделяемые на ремонт дорог местного значения, но подписал коммерсантам соответствующие акты.

"Правоохранители инициировали проведение комплексной судебной строительно-технической автодорожной, экономической экспертизы финансово-бухгалтерской документации, изъятой в ходе ранее проведенных обысков.

Экспертиза подтвердила, что из-за действий председателя горсовета, бюджету Коростышева был нанесен ущерб на сумму более 800 тысяч гривен", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ремонте моста в Станице Луганской разворовали деньги, - прокуратура

23 декабря 2019 г. прокуратурой Житомирской области при сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины должностному лицу было объявлено о подозрении в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.