В Украине скоро появится должность технического директора страны, - Федоров

Об этом на встрече руководства Минцифры и народных депутатов-членов Комитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации заявил вице-премьер-министр, Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на InternetUA.

– Мы пошли по пути цивилизованных государств и уже скоро появится должность СТО страны (технического директора). Это человек, который скажет, какая у нас архитектура, какие технологии мы выбираем, как мы переходим с "железа" в "облако" и т.д. Мы отдельно будем презентовать его и его видение по архитектуре всей страны, – рассказал вице-премьер. – Мне кажется, это очень важный шаг, потому что у нас появится рефери, который скажет, что это хорошо, а это – плохо.

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Как уточнил в комментарии первый замминистра Алексей Выскуб, должность СТО страны будет учреждена при Министерстве цифровой трансформации и на данный момент в Минцифре определяют её функционал. чтобы понять, где эта должность будет максимально полезной.

– На данный момент мы формируем понимание того, что это будет за должность. Если кратко, то все мы понимаем, что в Украине – множество цифровых проектов. Роль СТО в том, что он, фактически должен быть ответственным и стоять на защите определенной единой IT-инфраструктуры государства (то, что касается государственного IT-сектора). При помощи СТО мы должны разработать своеобразную архитектуру, её утвердить и все проекты, которые в государстве инициируются, они должны будут отвечать единому видению общей архитектуры, – говорит Алексей Выскуб. – То есть, он должен контролировать, например, чтобы создание нового реестра осуществлялось по определенным принципам. СТО должен выполнять функцию технической экспертизы соблюдения во всех проектах единых правил и единой архитектуры, обеспечивать постоянство и обновление этой архитектуры, её развитие на техническом уровне. Это такой главный технический директор страны.

Также Минцифры инициирует создание должностей CTDO в регионах и отраслях (при министерствах). CDTO (Chief Digital Transformation Officer – директор по цифровой трансформации)

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– Эта должность будет своеобразным драйвером определенных изменений. CDTO будет отраслевой (в министерстве) или региональный (в каждой облгосадминистрации). В каждом министерстве CDTO будет отвечать за цифровую трансформацию конкретной отрасли (здравоохранения, образования и т.д.), задача же регионального CDTO – в рамках определенной территории развивать эти изменения, – рассказал замминистра цифровой трансформации.

Предполагается, что CDTO в регионах будет занимать должность уровня заместителя главы ОГА, в министерствах – заместителя министра.